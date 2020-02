Afzetprijzen industrie stijgen

De prijsstijging is wel kleiner dan een maand eerder. Toen waren de producten van de industrie 2,8 procent duurder dan een jaar terug. De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie.

Producten van de aardolie-industrie waren in januari 7,6 procent duurder dan in januari 2019. In december lagen de prijzen 12,2 procent hoger dan in december 2018. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in januari 1,8 procent lager dan een jaar eerder. In december was de prijsdaling 3,8 procent.

In de meeste overige bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in januari 2020 hoger dan een jaar eerder.