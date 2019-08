’Friese-effect’ stuwt Aegon op hogere AEX

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,9% hoger op 547,2 punten. De AMX noteerde 0,8% in de plus op 815,3 punten.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdagavond 0,3% tot 1% lager. De Japanse beurs was vandaag dicht.

De aandacht van beleggers gaat vandaag uit naar de ontwikkelingen rond de handelsspanningen tussen China en de VS en de politieke onrust in Italië. De Amerikaanse president Donald Trump liet weten niet te rekenen op een snelle handelsdeal met China. In Italië komen de fractieleiders in de Senaat vandaag bijeen voor overleg over de regeringscrisis in hun land. Voorman Matteo Salvini van de rechts-populistische Lega heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen de partijloze premier Giuseppe Conte en wil in oktober nieuwe verkiezingen.

In de AEX zorgde NN-topman Lard Friese voor een verrassing door over te stappen naar concurrent Aegon. Friese volgt Aegon-topman Alex Wynaendts in het voorjaar van 2020 op. Friese wordt bij NN per direct opgevolgd door David Knibbe. Op de beurs profiteerde Aegon van de overstap van Friese. Het aandeel stond 2,8% hoger. NN koerste aanvankelijk 1% lager, maar herstelde daarna en zette een winst van 0,7% neer. Beide verzekeraars komen trouwens donderdag met halfjaarcijfers.

In de AMX was kabelaar Altice Europe (+3,8%) de gangmaker. Financieel dienstverlener Intertrust (-0,4%) bleef echter iets achter.

Smallcapfonds Sif (-1,9%) krijgt mogelijk een tegenvaller te verwerken. De funderingsspecialist uit Roermond zou 84 monopiles leveren voor een windpark op zee in de VS, maar voor de aanleg is eerst extra onderzoek nodig.

Het lokaal genoteerde Curetis (-17,1%) heeft de publicatie van zijn halfjaarcijfers uitgesteld. Het biotechnologiebedrijf zou deze week zijn cijfers bekendmaken, maar dat wordt nu 18 september. Volgens Curetis is daarvoor gekozen zodat de cijfers nog eens goed gecontroleerd kunnen worden in het kader van de nieuwe IFRS-regels.

