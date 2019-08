Takeaway smaakmaker in vlakke AEX

De AEX-index eindigde fractioneel lager op 542,14 punten na de start net boven de 548 punten te zijn gestegen. De AMX viel 0,9% terug naar 801,89 punten.

De beurzen in Frankfurt (-0,2%), Parijs (-0,3%) deden nog steeds een stapje terug.

Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, werd na een goede start de animo bij beleggers snel getemperd in reactie op het nieuws dat de luchthaven in Hongkong alle vluchten heeft geannuleerd vanwege demonstraties. „De vrees is daardoor toegenomen dat de regering in China zal gaan optreden tegen de aanhoudende protesten.”

Verder blijft er bezorgdheid over de voortdurende handelsvete tussen China en Amerika, stelt Schutte. „Een oplossing voor het handelsconflict leek vorige maand binnen handbereik, maar inmiddels zijn beide partijen weer veel verder uit elkaar gedreven, waardoor beleggers risico van tafel hebben gehaald en de AEX de voorbije weken in een lege markt een flinke correctie heeft ondergaan.” Wall Street kwam met duidelijke verliezen uit de startblokken.

Deze week zal vooral het groeicijfer uit Duitsland in de belangstelling van beleggers staan. Ook het vertrouwen van Duitse beleggers in de eigen economie (ZEW) wordt nauwlettend gevolgd. Daarnaast wordt uitgekeken naar de Amerikaanse detailhandelsverkopen. „ De consumenten in de VS hebben een belangrijke bijdrage geleverd waardoor de economische groei in Amerika over het tweede kwartaal hoger uitkwam dan vooraf werd ingeschat”, benadrukt Schutte.

In de AEX zorgde NN-topman Lard Friese voor een verrassing door over te stappen naar concurrent Aegon. Friese volgt Aegon-topman Alex Wynaendts in het voorjaar van 2020 op. Friese wordt bij NN per direct opgevolgd door David Knibbe. Op de beurs profiteerde Aegon aanvankelijk van de overstap van Friese, maar het aandeel sloot 0,4% lager. NN koerste 1% lager. Volgens analisten schept Friese verwachtingen met zijn overstap van NN naar Aegon. Beide verzekeraars komen trouwens donderdag met halfjaarcijfers.

Levensmiddelenconcern Unilever ging 1% vooruit. Takeaway.com werkte het verlies weg en won 2,7%. Concurrent Deliveroo gaat eind deze week zijn Duitse activiteiten stopzetten. Philips kreeg er 0,4% bij.

Staalfabrikant ArcelorMittal (-1,8%) bevond zich in de achterhoede vanwege de verder wegzakkende staalprijzen. ING had ook een mindere dag met een terugval van 1,8%.

In de AMX behoorde Altice Europe (+1,6%) bij de schaarse winnaars. Zakenbank Goldman Sachs verhoogde zijn koersdoel voor de kabel- en telecomaanbieder van €4,30 naar €5,80 vanwege de betere resultaten in Frankrijk.

Metalenfabrikant AMG stond onder druk met een koersverlies van 2,3%. Hekkensluiter SBM Offshore liet 2,8% liggen.

AScX-fonds Sif daalde 1,9%. De funderingsspecialist uit Roermond krijgt mogelijk een tegenvaller te verwerken. Sif zou 84 monopiles leveren voor een windpark op zee in de VS, maar voor de aanleg is eerst extra onderzoek nodig.

Het lokaal genoteerde Curetis dook 15,6% omlaag in reactie op de melding dat de publicatie van zijn halfjaarcijfers is uitgesteld. Het biotechnologiebedrijf zou deze week zijn cijfers bekendmaken, maar dat wordt nu 18 september. Volgens Curetis is daarvoor gekozen zodat de cijfers nog eens goed gecontroleerd kunnen worden in het kader van de nieuwe IFRS-regels.

Hunter Douglas koerste 2,1% in het groen. Een groot pakket aandelen van de luxaflexfabrikant is maandag verhandeld, zo meldde persbureau Bloomberg. Het zou gaan om circa 0,4% van het aantal vrij verhandelbare effecten van de onderneming.

