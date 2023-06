Premium Het beste van De Telegraaf

Lonen stijgen door, remweg nog niet ingezet

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Werknemers van de voormalige sociale werkplaatsen voeren nog actie voor meer loon. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - De lonen zijn in juni met gemiddeld 8,4% omhoog gegaan. Dat blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN over cao’s die deze maand zijn afgesloten. In mei kwam de loonstijging nog uit op 8,2%.