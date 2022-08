Bij ons gaan de rentes hard omhoog, maar China is alweer aan het verlagen

Premium Financieel

Column: buffer opbouwen als bescherming tegen naderende recessie is slimme zet

In juli zijn beurskoersen flink hersteld. De rente daalde fors en bedrijfscijfers waren beter dan verwacht. Maar hét gesprek van de dag bij economen en beleidsmakers blijft: komt er een recessie of niet, of zitten we er al in?