Oude, vertrouwde elpee is cd definitief de baas

Het afgelopen jaar groeide in Nederland de omzet van elpeeverkopen met ruim 11%, zo meldt branchevereniging NVPI. Hierdoor werd er in 2020 voor €17,1 miljoen aan langspelers verkocht.

De al jaren dalende cd-verkoop gleed tegelijkertijd met nog eens bijna 26% onderuit. De omzet kwam in 2020 uit op €16,9 miljoen. Daarmee kwam het marktdeel van de cd uit op 7,5%. Voor het eerst sinds de cd eind jaren tachtig de elpee als marktleider verdrong, heeft het ’zwarte goud’ het digitale schijfje met een marktaandeel van 7,6% achterhaald.

Ⓒ ANP/HH

De groei van vinyl is opvallend, omdat het afgelopen jaar veel muziekwinkels al dan niet gedwongen hun deuren moesten sluiten tijdens de uitbraak van het coronavirus. Dat speelde het streamen van muziek via platformen als Spotify, Apple Music en YouTube in de kaart. Met een omzet van €185,6 miljoen is streaming met een marktaandeel van ruim 82% veruit de standaard voor het luisteren van muziek in Nederland.

Door met name de daling in cd-verkopen is de flinke stijging die de Nederlandse muziekindustrie sinds 2015 wel afgeremd. De totale omzet van €225,8 miljoen uit 2020 betekent een stijging van 9,8% in vergelijking met een jaar eerder. In 2019 was die stijging nog 12,7%. Qua omzet bezet Nederland mondiaal de tiende plaats.