Zweedse vastgoedbelegger koopt 772 woningen

Heimstaden betaalt een bedrag van 97,4 miljoen euro voor de woningen. De complexen liggen in twaalf verschillende Nederlandse gemeenten, waaronder Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Kampen en Tiel.

Eerder dit jaar verkocht Patrizia al een woningportefeuille aan Woonhave. Die verkoop omvatte negen wooncomplexen, verspreid over acht verschillende Nederlandse gemeenten, waaronder Dordrecht, Woerden, Beverwijk en Hoorn. Volgens het Duitse bedrijf is de huidige sterke Nederlandse woningmarkt het ideale moment om de portefeuille te verkopen en de meerwaarde te verzilveren.

De Zweden zijn op hun beurt nog niet zo lang actief in Nederland. In oktober vorig jaar deden ze hun eerste Nederlandse acquisitie. In maart dit jaar nam Heimstaden 9500 huurwoningen over van het Britse Round Hill. Met die megadeal was een bedrag van 1,4 miljard euro gemoeid.