Voor heel Italië geldt inmiddels een oranje of rood reisadvies. Ⓒ AFP

Amsterdam - Als je partner of ouder overlijdt in een van de vele gebieden die momenteel ’rood’ of ’oranje’ kleuren door het coronavirus, zou je wel eens geen recht meer kunnen hebben op een partner- of wezenpensioen. Ook als het overlijden niets met het virus te maken heeft. Daar waarschuwen experts van pensioenadviesbureau Aon voor.