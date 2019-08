Microsoft schendt mogelijk toch nog privacy

Het bedrijf werd in 2017 op de vingers getikt na onderzoek naar de privacy van gebruikers van Microsoft programma’s Windows Home en Pro. Daaruit bleek dat Microsoft onrechtmatig persoonsgegevens verwerkte.

De AP heeft nu de Ierse privacywaakhond gevraagd onderzoek te doen of Microsoft niet te veel informatie verzamelt en of gebruikers voldoende zijn geïnformeerd. Het Europese hoofdkantoor van Microsoft is in Ierland gevestigd. Sinds mei 2018 is de Europese privacywetgeving van toepassing. De toezichthouder in het land waar de onderneming zijn Europese hoofdkantoor heeft, is sindsdien verantwoordelijk voor de afhandeling van het onderzoek.