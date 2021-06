Europa wil met Gaia-X Amerikaanse dominantie in cloud doorbreken

Buitenland

Telecomproviders in Nigeria bevestigen opschorting Twitter

Telecomoperators in Nigeria melden te hebben voldaan aan de overheidsopdracht om gebruikers van Twitter voor onbepaalde tijd af te sluiten van de berichtendienst. Die maatregel is opgelegd door de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari, nadat Twitter het account van de president had verwijderd.