Oude kerstlampjes aan vervanging toe: ’Acht keer zo duur en levensgevaarlijk’

Volgens Techniek Nederland kan oude kerstverlichting risico’s opleveren, omdat die werkt op 230 volt. Moderne lampjes zijn juist meestal voorzien van een adapter of transformator, die de 230 volt van het stopcontact omzet in een lagere en veiligere spanning.

Tip

John van Vugt, elektrotechnisch specialist van Techniek Nederland, heeft nog een tip voor een veilige kerst. „Sluit het snoer van de kerstverlichting altijd aan op een elektragroep met randaarde en beveiligd door een aardlekschakelaar. En koppel geen verlengsnoeren of stekkerdozen aan elkaar.”

Hij raadt ook aan om te controleren of de bedrading van de kerstverlichting niet is beschadigd. Een beschadiging kan namelijk kortsluiting of een elektrische schok veroorzaken.

Codes

Een ander advies is om kerstverlichting voor in huis niet buiten te gebruiken. Binnenverlichting is te herkennen aan de code IP20 op de verpakking. Buitenverlichting heeft IP44 als code.

Een aanrader is ook om een timer aan kerstlampjes te hangen, stelt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Die voorkomt dat de lampjes hele nachten blijven branden.