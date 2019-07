Wall Street sluit licht in het rood

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 26.806,14 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 0,5 procent, tot 2975,95 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 0,8 procent in tot 8098,38 punten.

Boeing verloor 1,3 procent na het nieuws dat de Saudische budgetmaatschappij Flyadeal een bestelling van maximaal vijftig toestellen van het type 737 MAX ter waarde van 5,9 miljard dollar heeft geschrapt. Die vliegtuigen worden wereldwijd tot nader order aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken in vijf maanden. Flyadeal kiest nu voor vliegtuigen van de Europese concurrent Airbus.

Apple

Apple ging eveneens omlaag na een adviesverlaging door Rosenblatt Securities. De analisten van Rosenblatt denken onder meer dat de verkopen van nieuwe iPhones weer zullen gaan tegenvallen. Het aandeel verloor 2,1 procent.

Fed-voorzitter Jerome Powell legt later deze week in het Congres verklaringen af over het monetair beleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. Mogelijk kan daaruit iets meer duidelijk worden over toekomstige rentestappen door de Fed. Ook worden de notulen van de meest recente beleidsvergadering vrijgegeven.

Symantec

Verder stonden aandelen in de gezondheidssector onder druk na uitspraken van president Donald Trump over een plan om hoge medicijnprijzen aan te pakken. Zorggigant Cardinal Health verloor 1,5 procent, mede omdat financieel topman Jorge Gomez opstapt. Verder gingen ook farmaceuten en biotechbedrijven als Incyte, Alexion en Biogen tot 3,8 procent omlaag.

Softwarebedrijf Symantec ging 2,4 procent omhoog na berichten dat voormalig bestuurder Greg Clark samen met investeerders Advent en Permira ook een gooi wil doen naar de overname van Symantec. Chipreus Broadcom, dat al een voorstel ter waarde van 22 miljard dollar lanceerde, zou nog altijd de beste papieren hebben.

De euro was 1,1209 dollar waard, tegen 1,1214 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte een fractie in waarde tot 57,48 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 63,88 dollar per vat.