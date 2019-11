Britse huizen gestaag duurder

Londen - De huizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk zitten in de lift. Volgens cijfers van hypotheekverstrekker Nationwide stegen de prijzen in november met 0,8 procent in vergelijking met november. Daarmee was sprake van de sterkste stijging op jaarbasis sinds april. De stijging van 0,5 procent op maandbasis was de sterkste in ruim een jaar.