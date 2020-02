Chinese raffinaderijen produceren kwart minder olie

De zogeheten run rates, waarbij de nu beschikbare informatie wordt doorvertaald naar toekomstige prestaties, zakten naar het laagste niveau sinds 2014 tot 10 miljoen vaten per dag. Dat was vorig jaar in doorsnee 13 miljoen vaten. In de tweede helft van 2019 werden dagelijks in doorsnee 13,4 miljoen vaten ruwe olie verwerkt.

De mindere vooruitzichten zorgen voor verdere twijfel over of de verspreiding van het virus over haar hoogtepunt heen is. Qua run rates wordt zeker deze maand nog rekening gehouden met alle beperkingen rondom transport en logistiek. Verder nemen ook de olievoorraden van China in rap tempo toe, waardoor mogelijk beperkingen aan opslagcapaciteit voor problemen kunnen zorgen.