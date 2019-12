Groei dienstensector China sterker

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector noteerde een stand van 53,5 tegen 51,1 in oktober. Een niveau van 50 of minder duidt op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 51,1. De samengestelde index, met ook de industrie, liet volgens de onderzoekers voor november een stand zien van 53,2 tegen 52,0 in de voorgaande maand.

In Japan liet de dienstensector ook een groei zien. Daar kwam de zogeheten Jibun Bank-inkoopmanagersindex uit op 50,3. Het betreft hier een definitief cijfer. De samengestelde inkoopmanagersindex van Jibun Bank stond op 49,8.