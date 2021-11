Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Shell wil het klimaat gaan redden, zegt bijkantoorchef

Door Martin Visser

„Met wat wij nu doen, wordt Nederland beter”, zei Marjan van Loon bij Jinek. Ⓒ ANP/HH

Ze zei het echt: „Met wat wij nu doen, wordt Nederland beter.” Marjan van Loon (’zeg maar jij hoor’) zat bij talkshow Jinek en verdedigde de stap van Shell om het hoofdkantoor te verhuizen van Den Haag naar Londen. Zou ze het zelf geloven? De president-commissaris van Shell Nederland leidt een lokaal bijkantoor van The Company Formerly Known as Koninklijke Olie. Dus misschien wíl ze het vooral zelf geloven.