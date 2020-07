Werkgeversorganisaties sturen virusalert naar leden

In de door de voorzitters Jacco Vonhof en Hans de Boer ondertekende brief uiten MKB-Nederland en VNO-NCW zich zeer bezorgd over de opleving van het virus. Ⓒ RENE BOUWMAN

VNO-NCW en MKB-Nederland uiten zich in een brief aan hun leden zeer bezorgd over het oplevende coronavirus. Zij roepen hen daarom op ervoor te zorgen dat de basisregels zoals handen wassen en afstand houden in acht worden genomen en benadrukken het belang van snel testen.