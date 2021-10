Woningkoper ook met hypotheek duurder uit: ’Rente kruipt omhoog’

Geld

Te koud en te heet: ACM onderzoekt problemen met duurzaam verwarmingssysteem

Waakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat onderzoek doen naar de problemen met warmte- en koudeopslagsystemen. Al enige jaren klagen bewoners waar in de woningen een dergelijk verwarmingssysteem is aangelegd, over het slecht functioneren en hoge kosten ervan.