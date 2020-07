Apple valt in smaak op verdeelde beurzen VS

Rond 18.10 uur stond de Dow Jones-index 0,7% lager. De breed samengestelde S&P 500-index leverde 0,3% in. Technologiebeurs Nasdaq steeg juist 0,4%.

Apple, Facebook en Amazon schieten omhoog

Apple (+6,8%) verkoopt in deze coronatijd flink meer apparaten aan thuiswerkers. De techgigant behaalde in het voorbije kwartaal een winst van ruim $11 miljard.

De beurskoers van Facebook ging 8,2% omhoog. Het social mediaconcern trok in het tweede kwartaal flink meer actieve gebruikers door de lockdowns vanwege het coronavirus. Facebook boekte in de afgelopen drie maanden een winst van $5,2 miljard.

Amazon werd 4,2% meer waard. De webwinkelgigant zag de omzet in de coronacrisis met 40% stijgen naar $89 miljard. Met de stijging van de beurskoers van Amazon komt het vermogen van topman Jeff Bezos ook weer dichter bij de magische grens van $200 miljard.

Google-moeder Alphabet blijft achter

Alphabet (-4,1%) doet vandaag niet mee aan het techfeest. Alphabet zag de winst dalen van $9,9 miljard naar $7 miljard. Dat kwam mede door lagere advertentie-inkomsten.

Chevron, ExxonMobil en Ford

Meer grote Amerikaanse bedrijven gaven een kijkje in de boeken. Zo rapporteerde olie- en gasconcerns Chevron (-5,4%) en ExxonMobil (-1,2%) miljardenverliezen over het afgelopen kwartaal door de sterk gedaalde energieprijzen.

Autofabrikant Ford (-2,2%) heeft ondanks de malaise in de autowereld toch een forse kwartaalwinst in de boeken gezet. Ford dankt dat aan een miljardeninvestering van Volkswagen in Argo AI, een soort samenwerkingsverband waar wordt gewerkt aan technologie voor zelfrijdende auto’s.

Nvidia

Bulldozerbouwer Caterpillar (-3,9%), farmaceut Merck (+0,8%) en maker van zeep en tandpasta Colgate-Palmolive (-0,5%) publiceerden eveneens hun kwartaalcijfers. Verder was er een bericht op basis van ingewijden dat chipmaker Nvidia (-0,6%) in vergevorderde gesprekken is over een overname van de Britse chipontwerper ARM Holdings van het Japanse technologieconcern SoftBank. Het zou een van de grootste overnames in de chipsector ooit kunnen worden.

Consumentenvertrouwen daalt in VS

Vlak na de beursopening bleek dat het vertrouwen van Amerikanen in de economie in juli opnieuw is gedaald. De vertrouwensindex van de Universiteit van Michigan zakte naar een stand van 72,5. Economen verwachtten in doorsnee een stand van 72,9.

