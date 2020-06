Elske Doets: ’Bloei boven groei’

Maar toen er toch nog een promotie-uitnodiging kwam, pakte ze die met beide handen aan. Eigenaar Ton Harmes van boekhandel Dominicanen in Maastricht durfde het wel aan om kleinschalig stil te staan bij de lancering van dit tweede boek van de hand van Doets.

Judit Verhoijsen (l.) en Janna Bongers, alumni van de Young Lady Business Academy en inspiratiebron voor Elske Doets.

Dertig genodigden verzamelden zich dan ook in de immense tot boekhandel omgebouwde kerk om de hoek van het Vrijthof. Daar werden Elske en Judith Verhoijsen en Janna Bongers, twee Limburgse alumni van de door Doets opgezette Young Lady Business Academy geïnterviewd om de genodigden bij te praten over het boek en de drijfveer om het te schrijven.

Boekhandelaar Ton Harmes.

Zo kreeg Doets de gelegenheid om uit te leggen dat juist jonge vrouwen als Verhoijsen en Bongers haar tot het inzicht hebben gebracht dat een samenleving waar men prettig kan leven meer benijdenswaardig is dan een samenleving waar veel geld wordt verdiend. ,,Oftewel bloei, gaat voor groei”, stelde de zakenvrouw, die al aan haar boek begon te schrijven voordat de coronacrisis uitbrak. Haar gevoel voor timing liet haar opnieuw niet in de steek. ,,Kennelijk voelde ik de crisis intuïtief aankomen. De crisis heeft het boek alleen maar relevanter gemaakt. Dit is het moment om de vizier bij te stellen en ons niet alleen op financieel gewin te richten.”

Cateraar Ria Joosten (Zakenvrouw van het Jaar 2014) en Ad van Rooy van Doyy Caviar.

Verhoijsen en Bongers toonden zich verlegen met de complimenten van hun voorbeeld. ,,Zij inspireert ons. Dat wij haar inspireren, daar hebben we nooit bij stilgestaan.”

Het officiële eerste boek werd uitgereikt aan hotelondernemer Camille Oostwegel die in februari het familiebedrijf Oostwegel Collectie overnam van zijn vader. Doets, die een warme band met Limburg heeft en een goede bekende is van het horeca-imperium van de Oostwegels, sprak de hoop uit dat het boek de jonge Oostwegel helpt bij het heruitvinden van het bedrijf.

Terwijl de genodigden proosten op het succes van het boek met de verfijnde Grande Dame champagne van Veuve Clicquot, werd genoten van hapjes van cateraar Ria Joosten (Zakenvrouw van het Jaar 2014) en de Eindhovense kaviaarondernemer Ad van Rooy.

Ton Harmes van Dominicanen toonde zich opgetogen. ,,Het is de eerste boekpresentatie sinds het uitbreken van de crisis. Wat hebben we dit gemist.”