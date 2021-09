Nederland bereid tot gesprek over Europese begrotingsregels

De staatsschulden van Europese landen, in sommige gevallen toch al aan de hoge kant, zijn geëxplodeerd tijdens de coronacrisis. Daardoor zijn de Brusselse begrotingsregels, zoals het maximum van 3% begrotingstekort en het dak van 60% van de nationale economie als schuld, tijdelijk opgeschort.

Versoepelen

De verwachting is dat vooral Zuid-Europese landen, waar de schulden al jaren (ver) boven die 60% zitten, daarom het gesprek willen openen over het versoepelen van de regels. Nederland wil, samen met ’voorzichtige’ landen Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Finland, Letland, Slowakije en Zweden, daar best over praten. Maar ze blijven ook meteen hameren op begrotingsdiscipline.

Bekijk ook: Nog even en de discussie over staatsschuld barst los in Europa

Zo wordt er waarschijnlijk niet geschoven met de grenzen van 3% en 60%, valt in Den Haag te voren. Voor het aanpassen daarvan is een unanieme beslissing van alle EU-landen nodig, en zo ver zal het naar verwachting niet komen.

Wel valt er te praten over het tempo van schuld afbouwen, of bijvoorbeeld groene investeringen buiten de schuld houden. Nederland zal hameren op het handhaven van de schuld- en tekortgrenzen.

Duitse verkiezingen

Deze vrijdag en zaterdag is er een informele bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën in Slovenië. Namens Nederland is staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) aanwezig, omdat Hoekstra als CDA-leider bij zijn partijcongres moet zijn. De gesprekken over de begrotingsregels zullen een proces van de lange adem zijn, waarbij, net als bij veel andere Brusselse dossiers, ook nog wordt gekeken naar de uitkomst van de Duitse verkiezingen eind deze maand.