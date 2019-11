Last onder dwangsom KPN valt lager uit

KPN rekende volgens de ACM te hoge tarieven voor andere aanbieders als het zijn netwerk aan hen beschikbaar stelt. Deze kosten zijn sinds 12 juli 2017 gebonden aan een maximumbedrag. KPN vroeg echter een extra toeslag boven dit maximum.

In februari dit jaar werd door de toezichthouder een last onder dwangsom ingesteld van 100.000 euro per dag met een maximum van 1 miljoen euro bij verdere overtredingen. Ook moest KPN alle onterechte tarieven die het tot nu toe in rekening bracht met terugwerkende kracht vergoeden.

KPN liet eerder weten aan de eisen van de ACM te zullen voldoen. De wijziging van de hoogte van de last onder dwangsom heeft volgens de partijen verder geen gevolgen. Verder krijgt KPN 1024 euro aan proceskosten vergoed.