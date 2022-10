Beursblog: AEX verliest, Dow-future toont lichte winst richting banenrapport VS

Door Theo Besteman

Vandaag heeft Michelle Fisser, Bestuur VCO en Founder Compliance in Motion, de gong geluid om het 20-jarig bestaan van de Vereniging voor Compliance Professionals te vieren. De vereniging heeft daarom een evenement georganiseerd in het ‘De La Mar Theater’ onder het thema ‘Compliance in Transformation’. De groep werd verwelkomd door Tjerk de Jong, Team Lead Member Compliance, en René van Vlerken, Head of Listing van Euronext Amsterdam. Ⓒ EURONEXT AEX 658.76 -0.4 %

Amsterdam - De AEX beweegt vrijdag richting het Amerikaanse banenrapport met klein verlies. Just Eat gaat onderin bijna 7% terug. Techaandelen zakken het meest: ASML, Besi en ASMI reageren op de melding van Samsung dat minder vraag naar chips zijn resultaten treft. Unibail, ArcelorMittal en Shell houden winst. PostNL ligt in de Midkap op de pijnbank. Futures in de VS staan vlak, met een lichte plus voor de Dow Jones.