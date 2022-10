Beursblog: ASML en ASMI onderuit in rode AEX op zorgen chipverkopen

Amsterdam - De AEX is vrijdag bijna een procent lager van start gegaan. Techaandelen zakken het meest, ASML en ASMI reageerden op de melding van Samsung die met minder vraag naar chips kampt. Beurzen in Azië zijn in het rood gesloten, na verliezen op Wall Street. De vooruitblik voor de wereldeconomie verslechtert. Het IMF waarschuwt zijn vooruitblik neerwaarts bij te stellen. Futures in de VS staan een half procent lager.