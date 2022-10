Beursblog: Just Eat verliest fors in rode AEX

Vandaag heeft Michelle Fisser, Bestuur VCO en Founder Compliance in Motion, de gong geluid om het 20-jarig bestaan van de Vereniging voor Compliance Professionals te vieren. De vereniging heeft daarom een evenement georganiseerd in het ‘De La Mar Theater’ onder het thema ‘Compliance in Transformation’. De groep werd verwelkomd door Tjerk de Jong, Team Lead Member Compliance, en René van Vlerken, Head of Listing van Euronext Amsterdam.

Ⓒ EURONEXT