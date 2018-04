Takeaway bezorgt meer maaltijden

In totaal gaat het om 17 miljoen maaltijden. Concrete financiële resultaten gaf de maaltijdbezorger dinsdag niet in een tussentijds handelsbericht.

In Nederland groeide Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, met 34 procent naar ruim 7 miljoen bezorgde maaltijden. In Duitsland was de groei 39 procent, goed voor 5,8 miljoen afgeleverde maaltijden. Takeaway is verder nog actief in België, Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Portugal.

Takeaway kondigde verder aan vanaf 1 januari zijn commissie te verhogen. Die is naar eigen zeggen momenteel laag in verhouding tot de concurrentie. De hogere tarieven zorgen voor een verbetering van de omzet met 5 procent vanaf 2018, verwacht het bedrijf.