Beurs: AEX levert winst weer in

De AEX stond om kwart over vier onveranderd op 549,3 punten, na in de ochtend nog 556,9 punten te hebben aangetikt. De index ging donderdag nog 2,6% onderuit. De AMX zag de eerdere winst halveren tot een plus van 0,7% op 765,6 punten.

De andere Europese beurzen wisten ook niet of nauwelijks te herstellen van de klappen op donderdag. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 daalden 0,8% respectievelijk 0,2%. De Duitse DAX hield nog een plus van 0,4% over.

De Amerikaanse beurzen leverden na een positieve start alweer snel in. Na drie kwartier handel stond de Dow Jones-index 0,5% lager en de Nasdaq-index 0,1% hoger.

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) wijst erop dat de afgelopen maanden de dag volgend op de Fed-bijeenkomst telkens slecht verliep voor beleggers. „De boodschap van de Fed was als verwacht maar de dag erna zag je weer een negatieve reactie. Een paar beroerde bedrijfscijfers en de tweet van Trump dat hij de verkiezingen wil uitstellen, drukten eveneens op het sentiment. Maar we zien dat beleggers zich hier al weer snel overheen zetten, mede dankzij de sterke kwartaalcijfers van Apple, Amazon en Facebook.”

Van Schie benadrukt dat beleggers in aanloop naar deze cijferpublicaties voorzichtig waren, welke visie beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management deelt. „Gelet op de enorme koersstijgingen in de afgelopen maanden moesten de cijfers wel erg goed zijn. En ze waren dus nog beter dan verwacht.”

De stevige economische krimpcijfers uit Europa die vanochtend over het tweede kwartaal naar buiten kwamen (Frankrijk -13,8%, Spanje -18,5%, Italië -12,4%) noemt Van Schie weinig belangrijk voor het beurssentiment. „Deze kijken terug. Belangrijker zijn leading indicators, activiteitendata, nieuws over een coronavaccin of -medicijn en het aantal besmettingen in de VS.”

Over het aflopen van het huidige steunprogramma in de VS, waaronder een uitkering van $600 per week aan Amerikanen die tijdens de coronacrisis werkloos zijn geworden, maakt Van Schie zich niet veel zorgen. „De markt houdt rekening met een nieuw pakket van $1 tot $1,5 biljoen en dat zal waarschijnlijk één deze dagen aangekondigd worden.”

Schutte ziet het ook positief in. „Met het oog op de verkiezingen kunnen de Democraten en de Republikeinen de werklozen niet in de kou laten zitten. Dit is echt een noodsituatie.”

Van Schie heeft een duidelijke voorkeur voor Europese boven Amerikaanse aandelen. „Allereerst lijkt de euro uit de dalende trend van de afgelopen twaalf jaar ten opzichte van de dollar te breken. We denken dat dit doorzet. Daarnaast zijn de economische vooruitzichten voor Europa gunstiger dan voor de VS, mede omdat het virus er beter onder controle is. Het verleden heeft ook uitgewezen dat een recessie leidt tot een machtswisseling. Amerikaanse aandelen, die de afgelopen 10 jaar sterk presteerden, kunnen het vanaf nu relatief slechter doen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gingen de toeleverancier aan de halfgeleidersector ASMI en betalingsverwerker Adyen met plussen van 3,5% respectievelijk 2,9% aan kop.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (+2,5%) en ArcelorMittal (+2%) herstelden enigszins van de klappen op donderdag volgend op de cijferpublicaties. Schutte meent dat de staalgigant goed bezig is met het terugdringen van zijn kosten en schuldenlast. „Maar er is nog altijd veel overcapaciteit in de markt. En het economische herstel gaat niet gepaard met grote investeringen in onder meer de infrastructuur.”

De verzekeraars ASR, NN en Aegon wonnen respectievelijk 2,4%, 2,1% en 2%.

Chipmachinefabrikant ASML won een magere 0,2%, na een koopadvies van de Amerikaanse bank Wells Fargo.

Shell verloor 1,3%, na donderdag in reactie op de kwartaalcijfers als met 5,1% te zijn gedaald.

Een andere zwaargewicht, voedings- en wasmiddelenproducent Unilever, leverde 1,1% in.

In de Midkap ging Basic-Fit met een winst van 9,5% aan kop. De fitnessketen zag zijn kwartaalomzet 24% dalen en kwam ook met een opgelopen kwartaalverlies tot €51,9 miljoen, maar hield bij zijn kwartaalresultaten vast aan zijn doelen voor 2020. Er haakten minder abonnees af dan verwacht. En Basic-Fit belooft ondanks de crisis nog eens honderd filialen te openen. Volgens ING levert Basic-Fit sterke prestaties, vooral in herstel van aantallen abonnementhouders. Voor KBC deed het concern wat de analist, die €29 als koersdoel hanteert, ervan verwachtte.

Kabel- en telecombedrijf Altice steeg 6,3%. De donderdag nabeurs gepubliceerde kwartaalcijfers vielen in goede aarde bij beleggers. Credit Suisse zag aanleiding het koersdoel tot €4,20 te verhogen.

Logistiek vastgoedfonds WDP won 1,4%, na de melding van een hogere kwartaalwinst. De bezettingsgraad bleef op peil met 98,2%, een fractie meer dan eind december 2019. WDP presteerde voor zakenbank KBC volgens zijn inschattingen.

Biofarmaceut Pharming liet na de tik op donderdag in reactie op de gemelde omzetdip in het tweede kwartaal nog eens 4,2% liggen.

Air France KLM (-1%) schrapt na €800 miljoen verlies in het eerste halfjaar nog eens 1500 banen. Er is een afname van reizigers met 93% vergeleken met vorig jaar. ING-analist Quirijn Mulder zag in de cijfers een trager herstel van de omzet. Een terugkeer naar betere nettoresultaten zal volgens hem ,,veel langer” nodig hebben. De Franse handelsminister meldde over het zusterbedrijf Air France dat nationalisering daarvan niet op de agenda staat.

Detacheerder Brunel (+4,1%) boekte bij de smallcaps over het afgelopen kwartaal 13% minder omzet tot €223,4 miljoen. Degelijke cijfers, complimenteert ING-analist Marc Zwartsenburg. KBC gaf direct een adviesverhoging tot ’accumulate’, komend van ’hold’. Er is potentieel tot €8 per aandeel, aldus KBC. De omzetval bij Brunel was minder groot dan gevreesd.

