Tech voorop in licht herstel AEX

De AEX stond om half één, na de 2,6% teruggang donderdag, 0,6% hoger op 552,5 punten. De AMX steeg 1,2% naar 769,6 punten.

De meeste andere Europese beurzen bleven achter. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 schommelden rond de slotstanden van donderdag. De Duitse DAX won 0,4%

De indexfutures wezen op een 0,1% tot 0,8% hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier, na het verdeelde beeld donderdag.

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) wijst erop dat ook in juni de donderdag na de Fed-bijeenkomst beroerd verliep voor beleggers. „Het was nu een non-event. Een paar beroerde bedrijfscijfers en de tweet van Trump dat hij de verkiezingen wil uitstellen, drukten eveneens op het sentiment. Maar we zien dat beleggers zich hier al weer snel overheen zetten, mede dankzij de sterke kwartaalcijfers van Apple, Amazon en Facebook.

De stevige economische krimpcijfers uit Europa die vanochtend over het tweede kwartaal naar buiten kwamen (Frankrijk -13,8%, Spanje -18,5%, Italië -12,4%) noemt Van Schie weinig belangrijk voor het beurssentiment. „Deze kijken terug. Belangrijker zijn leading indicators, nieuws over een coronavaccin of -medicijn en het aantal besmettingen in de VS.”

Staalmaker en Air France KLM in focus

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gingen chiptoeleverancier ASMI en betalingsverwerker Adyen met plussen van 3,5% respectievelijk 3% aan kop.

ArcelorMittal (+2,5%) en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (+2,4%) herstelden enigszins van de klappen op donderdag volgens op hun cijferpublicaties. Zwaargewicht ASML stutte de index met 1,3% winst.

De verzekeraars ASR, NN en Aegon wonnen respectievelijk 2,4%, 1,9% en 1,6%.

Shell won 0,5%. Het energieconcern kreeg, na de ruim 5% daling gisteren in reactie op zijn kwartaalcijfers, een kleine koersdoelverhoging tot €17 van Berenberg. Zijn houdenadvies blijft overeind.

Onderin de AEX koerste zwaargewicht Unilever met 0,9% verlies.

In de Midkap ging kabel- en telecombedrijf Altice aan kop met een winst van 7,5%.

Basic-Fit steeg 6,4%. Het zag zijn kwartaalomzet 24% dalen en kwam ook met een opgelopen kwartaalverlies tot €51,9 miljoen, maar hield bij zijn kwartaalresultaten vast aan zijn doelen voor 2020. Er haakten minder abonnees af dan verwacht. En Basic-Fit belooft ondanks de crisis nog eens honderd filialen te openen. Volgens ING levert Basic-Fit sterke prestaties, vooral in herstel van aantallen abonnementhouders. Voor KBC deed het concern wat de analist, die €29 als koersdoel hanteert, ervan verwachtte.

Logistiek vastgoedfonds WDP (+3%) meldde een hogere kwartaalwinst. De bezettingsgraad bleef op peil met 98,2%, een fractie meer dan eind december 2019. WDP presteerde voor zakenbank KBC volgens zijn inschattingen.

Biofarmaceut Pharming liet na de tik op donderdag in reactie op de gemelde omzetdip in het tweede kwartaal nog eens 3,4% liggen.

Air France KLM (-1,2%) schrapt na €800 miljoen verlies in het eerste halfjaar nog eens 1500 banen. Er is een afname van reizigers met 93% vergeleken met vorig jaar. ING-analist Quirijn Mulder zag in de cijfers een trager herstel van de omzet. Een terugkeer naar betere nettoresultaten zal volgens hem ,,veel langer” nodig hebben. De Franse handelsminister meldde over het zusterbedrijf Air France dat nationalisering daarvan niet op de agenda staat.

Detacheerder Brunel (+2,2%) boekte bij de smallcaps over het afgelopen kwartaal 13% minder omzet tot €223,4 miljoen. Degelijke cijfers, complimenteert ING-analist Marc Zwartsenburg. KBC gaf direct een adviesverhoging tot ’accumulate’, komend van ’hold’. Er is potentieel tot €8 per aandeel, aldus KBC. De omzetval bij Brunel was minder groot dan gevreesd.

