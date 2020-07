Winst Damrak: Arcelor, tech en Basic-Fit smaakmakers

De AEX-index noteerde, na de 2,6% teruggang donderdag, 0,7% in de plus bij 553,1 punten. De AMX stond toen 0,6% hoger bij 765,8 punten.

Het CBS meldde over juni de grootste omzetstijging in Nederlandse winkels in 15 jaar tijd. Online steeg de omzet met 45%.

Andere macrocijfers gaven een somber beeld. De Franse economie vertoonde volgens een update een krimp van 13,8% op kwartaalbasis. De Spaanse economie vertoonde 18,5% krimp over afgelopen kwartaal. Voor de Duitse economie kwam donderdag al een fors krimpcijfer binnen, de Duitse detailhandelsverkopen bleken vanochtend over verder gestegen, na al een fors herstel in mei.

De Britse FTSE 100 daalde met 0,8%, Duitse DAX noteerde 0,2% winst, de Franse CAC 40 verloor een fractie.

Europese concern meldden wisselende cijfers. Bank BNP Paribas bijvoorbeeld verraste zichzelf met een fors hogere kwartaalwinst, vooral dankzij meer handelende klanten. De Frans-Italiaanse brillen- en lenzenverkoper EssilorLuxottica rapporteerde een 29% omzetdaling op jaarbasis.

Tokio verliest fors

In Azië ging de Nikkei met 2,8% terug. Tokio meldde een recordaantal coronabesmettingen. De Japanse yen sterkte aan, wat de export duur maakte. De Hangseng-index verloor 0,3%. De bedrijvigheid van de Chinese economie steeg volgens nieuwe cijfers sneller dan verwacht, maar ook daar steeg het aantal coronapatiënten.

Wall Street reageerde donderdag op de 9,5% krimp van de economie van de Verenigde Staten in het tweede kwartaal afgezet op jaarbasis, en 32,5% kwartaal op kwartaal. Het cijfer was toch iets minder dan analisten hadden verwacht.

In New York stak donderdag de Nasdaq-index af met 0,5% winst, waar de Dow Jones 0,9% verloor en de S&P 500 0,4% kwijtraakte. Technologiebedrijf Apple won nabeurs 6%. De iPhone-maker vergrootte zijn kwartaalomzet met 11%. Amazon bouwde zijn omzet met 40% uit, Facebook meldde 10% meer inkomsten uit reclame. Google (Alphabet) bleef iets achter, met het eerste kwartaal ooit met omzetafname.

De eerste futures voor opening van beurzen vanmiddag staan rond 0,2% tot 0,6% lager. Caterpillar, Chevron en ExxonMobil komen met cijfers.

Brentolie daalde 0,6%. De dollar kreeg een tik: de euro steeg 0,4% tot $1,1895, goud werd 0,6% meer waard.

Staalmaker en Air France KLM in focus

Bij de hoofdfondsen ging vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (+4,8%) aan kop. Chiptoeleverancier ASMI won 4,7% en staalmaker ArcelorMittal volgde met 3,8% koerswinst. Betalingsverwerker Adyen pluste met 2,2%.

Shell won 1,3%. Het energieconcern kreeg, na de ruim 5% daling gisteren, een kleine koersdoelverhoging tot €17 van Berenberg. Zijn houden-advies blijft overeind.

Onderin de AEX koerste zwaargewicht Unilever met 1% verlies. Het Randstad verloor 0,5%.

Financiële instellingen Aegon (+1,6%), ING (+1,2%), NN Group (+12%) en ABN Amro (+1,1%) stegen in waarde.

In de Midkap koerste Altice Europa bovenaan met ruim 7% toename.

Fitnessketen Basic-Fit (+5%) zag zijn omzet 24% dalen, het reageerde met een opgelopen kwartaalverlies naar €51,9 miljoen, maar hield bij zijn kwartaalresultaten vast aan zijn doelen voor dit jaar. Het belooft ondanks de crisis nog eens honderd filialen te openen. Volgens ING levert Basic-Fit sterke prestaties.

Air France KLM (-4%) schrapte na €800 miljoen verlies in het eerste halfjaar vanmorgen nog eens 1500 banen. Mede na historisch slechte omzetcijfers. Het CBS meldde over juni nog altijd een afname van reizigers met 93% vergeleken met vorig jaar. De Franse handelsminister meldde over het zusterbedrijf Air France dat nationalisering daarvan niet op de agenda staat.

Logistiek vastgoedfonds WDP (+1,6%) meldde een hogere kwartaalwinst, €84,3 miljoen tegen een jaar eerder nog €73,2 miljoen met een winst per aandeel €0,49, bijna 8% meer dan in 2020. De bezettingsgraad bleef op peil met 98,2 procent, een fractie meer dan eind december 2019.

Detacheerder Brunel (+2,2%) boekte bij de smallcaps over het afgelopen kwartaal 13% minder omzet tot €223,4 miljoen. De omzetval was minder groot dan gevreesd. Vooral in de Duitstalige landen en op de Amerikaanse markt verwacht het zwakke vraag, daar zal het reorganiseren.

Wilt u elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws via de mail ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.