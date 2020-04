Nikkei staakt winstreeks in hogere regio

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk een fractie lager op 19.345,77 punten, na een winst van dik 8 procent in de afgelopen vier handelsdagen. De gouverneur van de Japanse centrale bank Haruhiko Kuroda stelde dat de Japanse economie zwaar wordt getroffen door de virusuitbraak en waarschuwde dat de onzekerheid over de economische vooruitzichten extreem hoog is. De Japanse overheid kondigde deze week de noodtoestand af in Tokio en andere delen van het land na een toename van het aantal coronabesmettingen.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent hoger en in Hongkong klom de Hang Seng-index 0,6 procent. De Kospi in Seoul dikte ruim 1 procent aan. De Zuid-Koreaanse centrale bank liet de rente conform verwachting ongewijzigd. In Sydney steeg de All Ordinaries 2,6 procent. De beurzen in Hongkong en Sydney zijn net als veel Europese en Amerikaanse beurzen op Goede Vrijdag gesloten. De markten in Tokio, Shanghai en Seoul zijn vrijdag wel open.