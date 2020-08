’Ook Twitter wil TikTok overnemen’

Dat zeggen twee bronnen die bekend zijn met de kwestie tegen persbureau Reuters. Experts betwijfelen echter of Twitter voldoende middelen heeft voor de overname.

The Wall Street Journal meldde zaterdag op basis van bronnen dat beide partijen voorlopige onderhandelingen hadden gevoerd over een mogelijke combinatie. Het is nog onduidelijk of Twitter een deal wil sluiten met de populaire filmpjes-app, aldus de krant.

Twitter heeft een marktkapitalisatie van bijna 30 miljard dollar, bijna evenveel als de waardering van de activa van TikTok die moeten worden afgestoten. Volgens de bronnen zou Twitter extra kapitaal nodig hebben om de deal te financieren.

„Twitter zal het moeilijk krijgen om genoeg financiering bijeen te brengen om de Amerikaanse activiteiten van TikTok te verwerven. Het heeft niet genoeg leencapaciteit”, zei Erik Gordon, een professor aan de Universiteit van Michigan. „Als het probeert een investeerdersgroep samen te stellen, zullen de voorwaarden moeilijk zijn. Twitter’s eigen aandeelhouders geven er misschien de voorkeur aan dat het management zich concentreert op zijn bestaande activiteiten”, voegde hij eraan toe.

Een van Twitter’s aandeelhouders, Silver Lake, is geïnteresseerd in het helpen financieren van een mogelijke deal, voegde een van de bronnen toe.

Eerder deze week ondertekende de Amerikaanse president Donald Trump een presidentieel decreet dat transacties met ByteDance, het Chinese bedrijf dat eigenaar is van TikTok, over 45 dagen verbiedt. Het bedrijf heeft daarop laten weten de gang naar de rechter te overwegen om het decreet aan te vechten.

De president accepteerde maandag de mogelijkheid dat een Amerikaanse groep het platform, waarmee gebruikers korte video’s kunnen delen, zou kopen. Maar dat moet voor 15 september gebeuren. Microsoft is in onderhandeling met ByteDance over een overname.