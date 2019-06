Fraaie winst voor AEX

Rond 10.45 uur stond de AEX-index 0,5% hoger op 543,8 punten. De AMX steeg 0,5% naar 744,3 punten. De beurzen in Parijs (+0,6%), Frankfurt (+0,4%) en Londen (+0,4%) zaten eveneens in de lift.

De kooplust is toegeslagen op de aandelenmarkten, omdat Fed-voorzitter Powell dinsdag liet weten dat het stelsel van centrale banken in de VS gereed staat om in te grijpen als de handelsruzie met China de Amerikaanse economie raakt. Powell beloofde dat de Fed ’passend’ zal handelen om de groei te ondersteun en zette daarmee de deur open voor een renteverlaging.

In reactie op de woorden van Powell stegen de Amerikaanse beurzen dinsdagavond 2,1% tot 2,7%. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 0,3% tot 0,5% in het groen. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1,8% in de plus.

Op de Europese beurzen schrokken beleggers aanvankelijk echter van het bericht dat de Europese Commissie maatregelen neemt tegen de regering van Italië. In de ogen van Brussel geven de Italianen te veel geld uit.

Bekijk ook: Rente naar dieptepunt

In de bijna volledig groen gekleurde AEX is uitzender Randstad de grootste stijger met een plus van 2,1%. Betalingsdienstverlener Adyen (+2%) was eveneens in trek.

ING was echter een achterblijver met een verlies van 0,5%. Topman Ralph Hamers werkt aan een mogelijke overname van Commerzbank en is begonnen aan een charmeoffensief in Duitsland. Verzekeraar Aegon liet 0,2% liggen.

Bij de middelgrote fondsen koerste Altice Europe 3,7% in het rood. Persbureau Bloomberg meldde dat verschillende partijen zich bij de kabel- en telecomaanbieder hebben gemeld voor een belang in het Portugese glasvezelnetwerk van het bedrijf. De winnaars in de AMX werden aangevoerd door metalenfabrikant AMG (+3,1%).

Bouwbedrijf Heijmans (+1,8%) gaat voor netbeheerder Liander de komende vier jaar werken aan het energienet in de Amsterdamse stadsdelen Centrum en Noord. De waarde van het contract, dat nog twee keer met twee jaar verlengd kan worden, is €60 miljoen.

Bekijk ook: Kruistocht John de Mol tegen oplichters Facebook

De lokaal genoteerde beursuitbater Euronext (+1,2%) stelde 61,4% van het uitstaande aandelenkapitaal van Oslo Børs in handen te hebben. Het bod op de resterende stukken staat open tot en met 28 juni.

Holland Colours (+4,2%) sloot het boekjaar 2018/2019 af met meer winst op een hogere omzet. De producent van verfpigmenten profiteerde vooral van betere prestaties in Europa en Azië.

Marel heeft de bandbreedte voor de prijs van zijn aandelenuitgifte aangescherpt. De IJslandse maker van machines voor de verwerking van vlees, vis en kip wil aanstaande vrijdag in de notering gaan op de Amsterdamse beurs. De aandelen worden aangeboden voor een prijs tussen de €3,65 en €3,75.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.