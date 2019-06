Hoop op steun helpt Damrak aan winst

De hoofdindex sloot daarop 0,5% hoger op 543,46 punten. De AMX steeg 0,6% naar 744,51 punten.

De beurzen in Parijs (+0,5%), Frankfurt (+0,1%) hielden het droog, Londen hield een klein verlies.

De kooplust bleef overeind, omdat Fed-voorzitter Powell dinsdag liet weten dat het stelsel van centrale banken gereed staat om in te grijpen als de handelsruzie met China de Amerikaanse economie raakt. Powell beloofde dat de Fed ’passend’ zal handelen en zette de deur open voor een renteverlaging.

De ECB lijkt door de verzwakking van de economie eerder met verruimingsmaatregelen te komen.

De Nederlandse tienjaarsrente was al negatief en zakte naar een nieuw dieptepunt.

„Het scenario dat de Amerikaanse rentemarkt heeft ingeprijsd, ligt ergens tussen een zachte landing van de economie en een recessie”, stelt analist Arne Petimezas van AFS Group.

De beurzen in New York openden met kleine winsten. Loonstrookverwerker ADP meldde dat Amerikaanse werkgelegenheid in mei met slechts 27.000 banen is toegenomen. Economen rekenden op een aanwas van 185.000 banen.

De markt rekent op twee renteverlagingen door de Fed dit jaar. Petimezas: „Ook in de eurozone zie je speculatie op monetaire verruiming en een renteverlaging. De markt heeft krap 10 basispunten aan renteverlagingen voor de komende vijftien maanden ingeprijsd.”

’Specualitie’

In de lage Nederlandse rente en de rentes voor andere eurolidstaten zit volgens Petimezas „een stuk speculatie dat de ECB zijn obligatieaankoopprogramma gaat hervatten.”

De ECB heeft in december net de laatste aankopen gedaan. Voor de centrale bank is het „redelijk dramatisch” als er nu opnieuw ingegrepen moet worden, aldus analist Petimezas. De dagbeweging is, na de snoekduik van de rente afgelopen dagen, vandaag een beetje teruggekomen.

„De stevige daling van lange rentes is behoorlijk overdreven”, zegt macroeconoom Edin Mujagić van OHV Vermogensbeheer. „Het effect van de stimulering door centrale banken kan dit najaar voor herstel en groei gaan zorgen.”

Rentes raken financials

„We zitten in een volstrekt door macroberichten gedreven markt”, zegt handelaar Hans de Jonge van Degroof Petercam. „Eén tweet van president Trump kan de markt in beweging brengen, er zijn geen andere spelbepalers meer.”

De Europese Commissie nam maatregelen tegen de regering van Italië na overschrijding van begrotingsafspraken. De Italiaanse tienjaars rente steeg 7 basispunten.

Brentolie verloor 2,8% en bleef maar net boven $60 per vat.

In de bijna volledig groen gekleurde AEX werd KPN met 2,3% winst de grootste stijger, met defensieve aandelen RELX (+1,7%) en Wolters Kluwer (+1,6%) daar achter.

Staalmaker ArcelorMittal zag het verlies ’s middag oplopen naar 2,5%. De staalsector werd sowieso verkocht, ThyssenKrupp in Duitsland ging zo’n 3% terug, net als Rio Tinto en Antofagasta in Londen.

Ook ING was een achterblijver met een verlies van 0,9%. Topman Ralph Hamers werkt aan een mogelijke overname van Commerzbank en is begonnen aan een charmeoffensief in Duitsland.

ABN Amro hield bij de slotbel 0,9% verlies over, net als NN , ASR raakte 1% kwijt, Aegon liet 0,9% liggen.

Energiebedrijf Shell (+0,3%) had twee koopadviezen van Berenberg en Royal Bank of Scotland, beide met een richtprijs van €31.

Bij de middelgrote fondsen koerste Altice Europe na een pittig ochtendverlies 0,1% hoger. Persbureau Bloomberg meldde dat verschillende partijen zich bij de kabel- en telecomaanbieder hebben gemeld voor een belang in het Portugese glasvezelnetwerk van het bedrijf.

De winnaars in de AMX werden bij het slot aangevoerd door kunstmestmaker OCI (+3,3%) net voor TomTom (+2,5%).

Bouwbedrijf Heijmans (+0,7%) gaat voor netbeheerder Liander de komende vier jaar werken aan het energienet in de Amsterdamse stadsdelen Centrum en Noord. De waarde van het contract, dat nog twee keer met twee jaar verlengd kan worden, is €60 miljoen. KBC gaf bij een koopadvies een koersdoelverlaging van €11,50 komend van €13,25, bij een slotkoers van €8,51.

De lokaal genoteerde beursuitbater Euronext (+1%) stelde 61,4% van het uitstaande aandelenkapitaal van Oslo Børs in handen te hebben. Het bod op de resterende stukken staat open tot en met 28 juni.

Holland Colours (+4,2%) sloot het boekjaar 2018/2019 af met meer winst op een hogere omzet. De producent van verfpigmenten profiteerde vooral van betere prestaties in Europa en Azië.

Marel heeft de bandbreedte voor de prijs van zijn aandelenuitgifte aangescherpt. De IJslandse maker van machines voor de verwerking van vlees, vis en kip wil aanstaande vrijdag in de notering gaan op de Amsterdamse beurs. De aandelen worden aangeboden voor een prijs tussen de €3,65 en €3,75.

