Nederlandse innovatie op Consumer Electronics Show Las Vegas Oranje boven op techbeurs in de VS

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Lightyear: vanaf 2025 een nieuwe versie die strakker en veel goedkoper is. Ⓒ Foto De Telegraaf

Las Vegas - Nederland is goed vertegenwoordigd op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. De ’Dutch delegation’ van start-ups en scale-ups telt nu zeventig bedrijven. De Telegraaf sprak met enkelen en nam in Las Vegas een exclusief kijkje achter de schermen bij de Nederlandse zonneauto Lightyear 0.