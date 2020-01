AEX houdt winst ondanks koersval KPN

De AEX-index noteerde, na 0,7% winst dinsdag, rond 11 uur 0,2% bij 605,7 punten. De Midkap koerste 0,4% hoger bij 9120,6 punten. „De paniek rond het coronavirus ebt langzaam weg”, constateerde analist Simon Wiersma van ING.

De DAX-index steeg 0,2%. Het vertrouwen van Duitse consumenten nam iets af, maar de Ifo-index voor bedrijfsvertrouwen steeg tot 99,7, tegen 98,9 punten in december. De CAC-40 in Frankrijk stond 0,3% hoger, de Britse FTSE 100 won 0,4%.

Beleggers in Azië reageerden op de toegenomen verspreiding van het coronavirus in China tot zesduizend mensen, het dodental is nu officieel 132. In Duitsland werden drie nieuwe virusgevallen bevestigd. Amerikaanse en British Airways stopten hun directe vluchten richting China.

De nieuwjaarsviering in China is op last van de overheid ook voor bedrijven met een week verplicht verlengd vanwege het virus. De Japanse Nikkei is 0,7% hoger gesloten, maar de Hangseng-index noteerde 2,8% verlies. De CSI 300-index in Shanghai met grootste A-noteringen verloor 3,1%.

Wall Street sloot dinsdagavond met duidelijke winstcijfers: de S&P 500-index steeg met 1%, de Nasdaq dikte met 1,4% aan. Apple verraste met recordomzetten, maar chipreus AMD meldde tegenvallende vooruitzichten.

De eerste futures voor de S&P500 voor beursopening om 15.30 uur stonden 0,3% in de plus. De markt verwacht gemiddeld geen ander rentebeleid van de Fed. Beleggers wacht een trits Amerikaanse kwartaalresultaten van onder andere Dow, Boeing, McDonald’s, AT&T, Mastercard, General Electric, Microsoft en Facebook.

Het sentiment is positief, aldus Wiersma. „Bijna 73% van de bedrijven uit de S&P 500-index heeft tot nu toe de winstverwachtingen overtroffen.”

Brentolie werd 0,9% duurder en kwam boven $60 per vat. De euro zakte, richting het rentebesluit van de Fed, met 0,2% tot $1,1005. Bitcoin steeg 2,2% tot boven $9300. De Nederlandse tienjaars rente zakte 2 basispunten tot -0,274%, de yield op de Duitse Bund ging terug tot -0,368%.

Bekijk ook: Olievondst maakt staatsobligaties van Suriname gewild

KPN gewogen

Telecombedrijf KPN ging bij de hoofdfondsen tot 8,3% terug. Over het afgelopen kwartaal meldde het een winststijging bij een afgenomen omzet. Sinds 2016 zakte het aandeel niet zover terug.

Goldman Sachs hanteert een koopadvies, maar noemde de resultaten ’gemengd’, de kasstroom valt ook KBC tegen. Goldman voorziet dat de vooruitblik van topman Farwerck tot een aantal afwaarderingen zal leiden. Voor ING en Degroof Petercam valt de vooruitblik tegen. Concurrenten Telenor, Elisa Oyj en Telia scoorden bovendien wel boven verwachting.

ABN Amro won 1%, Banco Santander boekte 35% meer winst. Swedbank kreeg een koopadvies. Chipmachinemaker ASML, met 17,8% weging in de AEX-index, koerste 1,1% hoger.

In de lijst met winnaars stonden tankopslag Vopak en Prosus bovenin. Biotechbedrijf Galapagos reageerde met 0,6% winst op het bericht dat zijn geneesmiddel tegen een auto-immuunziekte een status van ’weesgeneesmiddel’ van Brussel en de Amerikaanse autoriteiten heeft gekregen.

Philips (-1,1%) meldde na zijn strategiewijziging en jaarresultaten vanochtend eigen aandelen in te kopen.

Speciaalchemiebedrijf Corbion (-0,3%) meldde over vorig jaar een hogere omzet en winst.

Betaalbedrijf Adyen (+0,4%) reageerde op de deal met broodjesketen Subway: het gaat al zijn betalingsdiensten in de Noord-Amerikaanse markt afhandelen.

Bij de middelgrote fondsen ging Air France KLM met 1,2% winst aan kop. Branchegenoot Whizz Air verhoogde zijn winstvooruitzicht. British Airways staakte directe vluchten op China.

Besi, toeleverancier aan de chipsector, won 1,1%, maar sectorgenoot ASMI werd verkocht (-1,1%). Offshore- en bouwaandelen wonnen eveneens terrein.

AFC Ajax sloot een kledingdeal met Replay en bleef vlak.

Meer financieel nieuws gratis in je mail? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Financiële Telegraaf