AEX met steun ASML aan beterende hand

De AEX-index noteerde, rond kwart voor drie 0,5% hoger bij 605,90 punten. De Midkap koerste 0,6% hoger bij 922,88 punten.

De DAX-index steeg 0,2%. Het vertrouwen van Duitse consumenten nam iets af, maar de Ifo-index voor bedrijfsvertrouwen steeg tot 99,7, tegen 98,9 punten in december. De CAC-40 in Frankrijk stond 0,5% hoger.

Beleggers in Azië reageerden op de toegenomen verspreiding van het coronavirus in China tot zesduizend mensen, het dodental is nu officieel 132. In Duitsland werden drie nieuwe virusgevallen bevestigd. Amerikaanse en British Airways stopten hun directe vluchten richting China.

In de middag kregen de koersen een steun in de rug na het nieuws dat naar verwachting de de regering in Peking de economie het begrotingstekort zal laten oplopen om de economische gevolgen van het coronovirus te beperken.

Justin Blekemolen, analist bij Lynx, houdt er rekening mee dat er na de forse correctie begin deze week op korte termijn mogelijk nog wat koersdruk zal komen. „Doordat de aandelenmarkten de laatste maanden hard zijn opgelopen werd het coronavirus vooral aangegrepen om winst te nemen. Over een aantal maanden zal dit naar verwachting weer naar de achtergrond zijn verdrongen. Verder is het vooral afwachten hoe de resultaten van de zwaarwegende fondsen Unilever en Shell morgen worden ontvangen. Vooral bij Unilever wordt gekeken naar de gang van zaken in Azië nadat Starbucks een winstwaarschuwing heeft gegeven vanwege het coronavirus.”

Verder ligt de focus vandaag op het Amerikaanse rentebesluit. Volgens Blekemolen wordt er in de markt nog sterk rekening mee gehouden dat de Fed dt jaar nog meerdere renteverlagingen zal gaan doorvoeren. „De toelichting op het Amerikaanse rentebesluit van Fed-president Powell zal daarom met grote interresse worden gevolgd.”

KPN stelt teleur

Telecombedrijf KPN ging bij de hoofdfondsen in de uitverkoop met een aderlating van 5,8%. Eerder op de dag was de koersval nog groter. Beleggers straften het aandeel van het telecomconcern af nadat volgens analisten de prognose voor de vrije kasstroom tegenviel.

Goldman Sachs hanteert een koopadvies, maar noemde de resultaten ’gemengd’, de kasstroom valt ook KBC tegen. Goldman voorziet dat de vooruitblik van topman Farwerck tot een aantal afwaarderingen zal leiden. Voor ING en Degroof Petercam valt de vooruitblik tegen. Concurrenten Telenor, Elisa Oyj en Telia scoorden bovendien wel boven verwachting.

Voor Philips dat de voorgaande dag al terrein moest prijsgeven in reactie op de cijfers hadden beleggers nog eens 0,7% minder over. Unilever dat morgen voorbeurs inzage geeft in de prestaties, zakte 0,8% weg. RD Shell dat morgen eveneens de boeken opent doet, viel fractioneel terug.

ABN Amro daarentegen won 1,8% geholpen door de meevallende resultaten van de Spaanse branchegenoot Banco Santander. Koploper ASML, met 17,8% weging in de AEX-index, koerste 2,6% hoger.

In de lijst met winnaars stonden tankopslag Vopak (+2,2%) en Prosus (+1,3%) ook in de voorhoede. Biotechbedrijf Galapagos reageerde met 0,1% winst op het bericht dat zijn geneesmiddel tegen een auto-immuunziekte een status van ’weesgeneesmiddel’ van Brussel en de Amerikaanse autoriteiten heeft gekregen.

Betaalbedrijf Adyen (+1,7%) reageerde op de deal met broodjesketen Subway: het gaat al zijn betalingsdiensten in de Noord-Amerikaanse markt afhandelen.

Bij de middelgrote fondsen was Air France KLM 1,1% in herstel nadat het luchtvaartaandeel in voorgaande dagen nog hard werd geraakt vanwege de zorgen over de verspreiding van het coronavirus. Branchegenoot Whizz Air verhoogde zijn winstvooruitzicht. British Airways staakte directe vluchten op China. Vastgoedfonds Wereldhave had de koppositie stevig in handen met een plus van 3,7%.

Corbion kreeg er 1,7% bij. Het speciaalchemiebedrijf meldde over vorig jaar een hogere omzet en winst.

AScX-fonds Ajax bleef onveranderd staan op €20. De Amsterdamse voetbalclub sloot een kledingdeal met Replay.

