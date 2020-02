’Ook seksspeeltjes raken op door het coronavirus’

Als het coronavirus niet snel wordt ingedamd ontstaat in april een tekort aan seksspeeltjes, vreest ceo Eric Idema van EDC Retail, waar easytoys onder valt. Via de websites van het bedrijf worden elke week tienduizenden erotische speeltjes verkocht. Zelf laat het bedrijf ook speeltjes in China produceren.

Quarantaine

Van de vijftig medewerkers van de fabriek in Dongguang zijn er slechts zo’n vijftien aan het werk. „We lopen drie weken achter op schema. We zijn nog niet in de problemen, maar moeten wel opletten”, zegt Idema. Veel medewerkers zitten sinds Chinees Nieuwjaar thuis en mogen niet werken. Als ze wel mogen reizen, moeten ze vaak twee weken in quarantaine.

Bekijk ook: Robot verkleint orgasmekloof

Zowel de productie van artikelen als vibrators en erotische spellen stagneert, als de productie van verpakkingen, als de toelevering van materialen. Seksspeeltjes worden per zeecontainer vervoerd, deze reis duurt zo’n zes weken. Momenteel wordt er weinig ingescheept. Vervoer per vliegtuig kan ook, maar dit is door het coronavirus flink duurder geworden. Idema verwacht dat seksspeeltjes duurder zullen worden door de schaarste.