Deze Aziatische bank is het toppunt van zuinigheid

Halfvolle bekertjes water aan het eind van de dag mag dus niet meer. Ⓒ AFP

Amsterdam - Snijden in de kosten is een mooie manier om als bedrijf je winst op te voeren, en daarmee beleggers te paaien. Maar één bank in Indonesië gaat daar wel extreem ver in: werknemers hebben daar zelfs een drinkwaterquotum.