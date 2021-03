Premium Financieel

Vakbonden KLM: Hoekstra geeft spoorwegen een gratis rondje

Vakbonden bij KLM laken de verschillen in behandeling tussen de luchtvaart en het spoor. Donderdag maakte staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) bekend dat het OV opnieuw €1 miljard krijgt om de coronacrisis te doorstaan. Dit is een gift en geen lening, zoals bij KLM het geval is.