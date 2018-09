Ondernemend de wereld verbeteren

Ze bestieren niet alleen een eigen winkel, ze hebben ook twee kledingmerken (Geitenwollenshirts en Real Fake), een online platform over veganistisch leven (ikbenmals.nl) en Lavinia brengt binnenkort haar derde boek uit, waarmee zij anderen wil inspireren zo bewust mogelijk te leven.

Alles wat de meiden doen, doen zij vanuit hun overtuiging dat er nog veel moet veranderen in de wereld op het gebied van (dieren)welzijn en duurzaamheid. „We zijn opgegroeid tussen de dieren en zijn al jaren vegetarisch en dragen geen kleding gemaakt van dierlijke producten, zoals leer. En sinds kort eten we ook veganistisch.”

De ondernemende zussen hebben dan ook hetzelfde doel. Abigail: „We willen de wereld beter achterlaten dan we hem aantroffen.” Dat doel bindt de zussen en daarom gaat het samen ondernemen ook zo goed, denkt ze. „We hebben hele andere karakters en zijn het echt niet altijd met elkaar eens”, zegt Lavinia. „Maar we denken dan misschien niet altijd hetzelfde; we denken wel dezelfde kant op. En het voordeel aan zussen zijn is dat we flink kunnen knallen maar dat het dan binnen een half uur ook weer goed is. Er blijft niets sluimeren.”

Op dit moment gaat het heel goed met de zaken, maar dat is ook wel eens anders geweest. „We zitten nu op de goede weg maar we zijn echt wel een paar keer hard op onze bek gegaan”, deelt Abigail. „Maar dat is misschien wel het teken van een echte ondernemersgeest”, vult Lavinia aan. „Je moet niet bang zijn voor tegenslagen en altijd welwillend zijn om een extra stapje te zetten. “

De zussen hebben veel over voor hun eigen business. „We hebben vier jaar geleden allebei ons huis verkocht en zijn weer bij onze moeder gaan wonen, zodat we het geld in de zaak konden steken. “ Dat voelde echter niet als een opoffering. „Het was heel gezellig.”

Sinds kort wonen ze weer in Amsterdam; samen. „We zijn op dit moment allebei single en waarom zouden we dan apart gaan wonen, als het samen zo goed gaat?” Lachend: „Onze moeder zegt altijd: jullie zijn als tweeling geboren en dat is ook jullie pad in het leven.”