'Omzetgroei PostNL valt wat tegen'

Amsterdam - De omzet van PostNL groeide weliswaar, maar kwam toch beneden de verwachting van analisten van KBC Securities uit. Die waren wel te spreken over de stijging in het onderliggende cash bedrijfsresultaat. Daarbij tekenen ze wel aan dat dit deels veroorzaakt was doordat het postbedrijf minder geld kwijt was aan zaken als pensioenen en voorzieningen. De groei kan daardoor niet zomaar worden doorgetrokken naar het hele jaar.