Zo bouwen dertigers, veertigers en zestigers pensioen op

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

De meeste mensen in Nederland sparen maandelijks om na de pensioengerechtigde leeftijd te genieten van een fijne, oude dag. Tijd om te genieten. Zeker in Nederland waar het pensioenstelsel wordt gezien als een van de beste van de wereld. Toch bleek deze niet bestendig voor de toekomst, want het werkende leven ziet er nu heel anders uit dan pakweg 30 jaar of langer geleden. De meeste mensen hebben verschillende werkgevers en de rentes en inflatiecijfers zien er ook anders uit dan vroeger. Maar hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel er dan uit door de ogen van iemand die dertig, veertig of zestig is? En wat doen deze mensen in het echt?