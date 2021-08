Bijna een op zes winkeliers heeft personeelsproblemen

Dat blijkt uit de detailhandel barometer augustus van het UWV.

Vooral in de foodretail (supermarkten en speciaalzaken) en bij webwinkels zijn er veel banen bijgekomen: 5% meer in 2020.

Oproepkrachten

In de detailhandel was de vraag naar personeel aan het einde van het tweede kwartaal alweer hoger dan voor de coronacrisis.

Er is vooral behoefte aan oproepkrachten, zoals weekendkrachten, kassamedewerkers en vakkenvullers, maar ook aan specialistische verkoopfuncties zoals verkopers van keukens en badkamers en verkopers in bouwmarkten en elektronicazaken.

Kleidngwinkels

Winkels in de non-food-sector hadden wel last van de coronacrisis. Hier gingen veel banen verloren door beide lockdowns. Vooral schoenen- en kledingwinkels hadden hier last van, net als warenhuizen en winkels voor huishoudelijke artikelen.

Webshops deden juist hele goede zaken. Groeide de werkgelegenheid tussen begin 2018 en april 2020 met gemiddeld 1,3% per maand, vanaf mei 2020 was dat 2,9%. Zij zoeken vooral pakketbezorgers, klantenservice-medewerkers en magazijnpersoneel.