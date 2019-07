’Shopper op Schiphol vaak duurder uit’

Officieel is het allang niet meer taxfree, het winkelen op de Amsterdamse luchthaven, nu bekend onder de naam ’See Buy Fly’. Sinds 1999 moeten de winkels op Schiphol ook gewoon btw en accijns afdragen. Er is wel een uitzondering: bij mensen die naar een land buiten de Europese Unie of naar de Kanaaleilanden of Canarische Eilanden vliegen en iets kopen, hoeft de winkelier geen belasting af te dragen.

Dat uit zich in elk geval lang niet altijd in verschillende prijzen voor producten, voor mensen die wel belasting moeten betalen en zij die dat niet hoeven. Als er wel verschillende prijzen zijn, bijvoorbeeld voor sigaretten, is het ook niet zo dat de klant dan het belastinggedeelte in zijn geheel niet hoeft te betalen, meldt de Consumentenbond.

Elektronica

In de Consumentengids nam de bond ook nog even de proef op de som door de prijzen van 17 elektronica-artikelen op Schiphol te vergelijken met de prijzen in een gewone (web)winkel. Uit die vergelijking blijkt dat het merendeel van de artikelen op Schiphol juist duurder is. Vaak gaat dat om één of meerdere tientjes.

Van/voor-prijzen

De bond ontdekte ook dat de winkels op Schiphol het niet altijd even nauw nemen met zogenaamde aanbiedingen. Zo was er een Hugo Boss-parfum in de aanbieding van €96,80 voor €39,90. Maar de bond zocht uit dat het flesje de afgelopen jaren ook al voor die prijs over de toonbank ging.