’Nederlandse economie gaat krimpen door corona’

Dat blijkt uit nieuwe ramingen van Rabobank. De zwaarst getroffen sectoren merken het grootste effect in het tweede kwartaal. Daar komt nog eens bovenop dat er nauwelijks inhaalgroei is in het derde en vierde kwartaal. Als de coronamaatregelen weer opgeheven worden, gaan we doorgaans niet ineens twee keer zo vaak naar het museum, de kroeg of het theater.

Voor sommige effecten valt het effect mee, die worden alleen geraakt door hun verbindingen met andere delen van de economie.

Arbeidsmigranten

In de landbouw wordt de sierteelt het hardst geraakt omdat de vraag naar Nederlandse bloemen uit het buitenland wegvalt. De productie van voedsel blijft wel op peil. Al kan er later in het seizoen een probleem ontstaan bij de oogst van zachtfruit, zoals aardbeien en bessen. Een deel van de seizoensmedewerkers uit het buitenland blijft nu namelijk ook weg.

Wegblijvende arbeidsmigranten zijn ook een probleem voor de bouw. Steeds meer Poolse bouwvakkers keren weer terug naar huis. Ook dreigen er toeleveringsproblemen voor de bouw, zoals Chinese zonnepanelen.

De industrie wordt op meerdere manier geraakt. Ten eerste zijn er de leveringsproblemen. China heeft door het virus fabrieken grotendeels stilgelegd, dus kampen veel bedrijven in Europa en Nederland met tekorten. Maar ook de afzet wordt geraakt, schrijft Rabobank, omdat afnemers hun investeringen tijdelijk uitstellen.

Autoproducenten hebben hun fabrieken in veel gevallen al stilgelegd. Dat betekent dat veel onderhoud voorlopig ook wordt uitgesteld, en dat kost weer werk in de reparatiesector. Zo verspreidt het effect van het virus zich op verschillende manier door de economie.

Herstel

Rabobank is er voor de ramingen vanuit gegaan dat het virus in het tweede kwartaal onder controle komt. In de tweede helft van het jaar en vanaf 2021 normaliseert de economie dan weer. Dan gaan consumenten meer geld uitgeven, kunnen bedrijven hun productie weer hervatten en gaan ze ook weer investeren. Maar heel snel zal dat niet gaan. „In 2021 is de groei in veel gevallen kleiner dan de krimp in 2020. Per saldo ligt de bedrijvigheid daarmee in 2021 voor een aantal sectoren nog onder het niveau van 2019.”

Wat wel zal stijgen, zijn de overheidsuitgaven. Rabobank heeft becijfert dat die dit jaar met circa 2,6% stijgen, vooral in de gezondheidszorg.