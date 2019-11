Kinderen Latijns-Amerika laten dromen

Presentator-producer Winston Gerschtanowitz en zijn vrouw Renate met hun zonen Julian en Benjamin. Ⓒ FOTO’S AB BLAUW

Het is misschien wel het leukste gala van Nederland: WereldOuders. De dynamiek spatte er vanaf in de grote balzaal van Hotel van Oranje in Noordwijk. Niet in de laatste plaats door de tientallen kinderen die met hun ouders in hun beste outfit mee mochten. Resultaat: 654.450 euro voor kansarme kinderen in Latijns-Amerika.