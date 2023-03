ASR en ABN keren terug in AEX; Signify zakt naar Midkap

ABN en ASR staan vanaf 20 maart weer genoteerd als hoofdfondsen. Eind 2021 viel ASR als AEX-fonds nog terug naar de Midkap. ABN verdween maart 2021 nog uit de hoofdgraadmeter.

Signify was in maart 2021 nog vanuit de Midkap gepromoveerd naar de AEX en maakt nu weer een terugtrekkende beweging. Eerder had vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield al laten weten de beursnotering in de AEX op te geven en alleen nog in Parijs als aandeel te worden verhandeld.

Of een bedrijf bij de 25 hoofdfondsen hoort of niet, hangt bij de weging van Euronext af van de beurswaarde en de mate waarin beleggers kunnen handelen in aandelen van dat bedrijf.

Ook bij de index voor middelgrote fondsen zijn er nieuwe namen in aantocht. Naast Signify komen ook beleggingsplatform Allfunds en private bank Lanschot Kempen er bij. Beide fondsen staan nu nog in de index voor kleinere beursgenoteerde bedrijven. Post- en pakjesconcern PostNL daarenetegen moet zijn plek in de Midkap-index afstaan en zakt naar de AScX-index.