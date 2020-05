Met pensioen gaan zonder afscheid: heel vreemd

Marijke Ammerlaan gaat haar collega’s toch even gedag zeggen. Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Amsterdam - Een receptie, een borrel of misschien een etentje met het team. Wie met pensioen gaat organiseert meestal een klein feestje om stil te staan bij het afscheid en het einde van het dienstverband. Afzwaaien in tijden van thuiswerken en videovergaderen is een stuk minder feestelijk. En dat hakt er best wel in.