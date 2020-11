Column: Chinese gelukskoekjes

Ⓒ Foto HH

In China zelf waren ze lange tijd onbekend. De lekkernij met een Oosterse wijsheid erin is ooit bedacht in de VS, waarschijnlijk door een Japanse immigrant. Soms kom je de koekjes nog wel eens tegen bij de Chinese restaurants. Mijn favoriet is ’Over een uur heb je weer honger’. En gek genoeg geldt dit adagium voor China zelf ook.