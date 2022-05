Beursblog: AEX sluit boven 700 punten na inflatiemeevaller

Financieel

Beursblog: winst Dow Jones, Fed ziet afkoeling inflatie

In New York is de Dow Jones woensdag met winst de handel uit gegaan. De Federal Reserve meldt in zijn notulen van mei dat veel bestuurders snel nieuwe rentestijgingen met telkens een half procent gepast zouden vinden. En dat bij minder inflatie komende jaren. Dat was beter dan de markt had verwacht....